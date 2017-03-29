В Киеве завтра без осадков, днем до +8°

Согласно данным Погода УНИАН, 30 марта в столице без осадков.

В Киеве завтра похолодает / elektraua.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером – до -2°. Ветер северный и западный, до 6.5 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 06:39, а зайдет в 19:26.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 марта, в Украине пройдут дожди и похолодает.

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