В Киеве завтра без осадков, днем до +8°

19:00, 29 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 30 марта в столице без осадков.

В Киеве завтра похолодает / elektraua.livejournal.com
В Киеве завтра похолодает / elektraua.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером – до -2°. Ветер северный и западный, до 6.5 м/с.

На популярных украинских маршрутах сегодня солнечно и без осадков, завтра пройдут дожди

Солнце в столице взойдет в 06:39, а зайдет в 19:26. 

Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 марта, в Украине пройдут дожди и похолодает.

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