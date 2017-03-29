В Украину возвращаются дожди и похолодание: прогноз погоды на завтра

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 30 марта, в Украине пройдут дожди и похолодает.

В Украину возвращаются дожди / tivasyk.info

В Киеве завтра без осадков, ночью -2°, днем +8°. Ветер северный и западный, до 6.5 м/с.

Во Львове 30 марта облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +10°. Ветер переменный, умеренный.

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В Луцке завтра пройдет дождь. Температура воздуха ночью +2°, днем +9°. Ветер переменный, до 6.3 м/с.

В Виннице в четверг ожидается ливень. Температура ночью -3°, днем +9°. Ветер переменный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +1°, днем +17°, ветер переменный, до 7.8 м/с.

В Харькове в четверг пройдет дождь, температура ночью -4°, днем +8°. Ветер переменный, умеренный.

В Днепре завтра ожидаются осадки. Температура ночью -3°, днем +13°. Ветер переменный, свежий.

В Симферополе пройдет ливень. Температура ночью +2°, днем +18°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью -3°, днем +16°. Ветер переменный, до 7.9 м/с.

В Краматорске в четверг пасмурно, температура ночью -4°, днем +12°, ветер переменный, умеренный.

В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью -4°, днем +11°. Ветер переменный, до 7.6 м/с.

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