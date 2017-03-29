В Австралии из-за циклона "Дебби" без электричества остаются 63 тысячи домов (фоторепортаж)
Около 63 тысяч домов на северо-востоке Австралии остаются без электричества, после того, как на регион обрушился тропический циклон "Дебби".
Об этом сообщила глава правительства штата Квинсленд Анастасия Палащук, передает ТАСС.
Она также сообщила, что не имеет полной информации о ситуации в населенных пунктах, которые в наибольшей степени пострадали от стихии, поскольку эти районы остаются отрезанными от внешнего мира.
NASA показало, как выглядит мощный циклон "Дебби" из космоса (видео)
"Все дороги, ведущие в Боуэн, Эрли-Бич и Просерпайн пока блокированы. К настоящему моменту поступило довольно мало сообщений о людях, получивших травмы, но нам известно, что очень многие до сих пор не имеют связи", - сообщила Палащук.
В свою очередь, мэр округа Уитсанди Эндрю Уилкокс сравнил ситуацию с "зоной боевых действий".
Как сообщал УНИАН, метеорологи изначально присвоили циклону четвертую (из пяти) категорию мощности, но позже понизили его до третьей категории.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +14°
-
Днепр+24°... +11°
-
Донецк+23°... +8°
-
Житомир+28°... +14°
-
Запорожье+24°... +12°
-
Ивано-Франковск+27°... +14°
-
Киев+26°... +15°
-
Кировоград+26°... +11°
-
Луганск+22°... +10°
-
Луцк+28°... +14°
-
Львов+26°... +15°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+24°... +13°
-
Полтава+24°... +13°
-
Ровно+27°... +15°
-
Симферополь+23°... +6°
-
Сумы+23°... +11°
-
Тернополь+26°... +14°
-
Харьков+22°... +12°
-
Херсон+26°... +12°
-
Хмельницкий+29°... +15°
-
Черкассы+24°... +13°
-
Чернигов+25°... +15°
-
Черновцы+27°... +16°