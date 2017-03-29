В Австралии из-за циклона "Дебби" без электричества остаются 63 тысячи домов (фоторепортаж)

Около 63 тысяч домов на северо-востоке Австралии остаются без электричества, после того, как на регион обрушился тропический циклон "Дебби".

Последствия циклона "Дебби" / Reuters

Об этом сообщила глава правительства штата Квинсленд Анастасия Палащук, передает ТАСС.

Она также сообщила, что не имеет полной информации о ситуации в населенных пунктах, которые в наибольшей степени пострадали от стихии, поскольку эти районы остаются отрезанными от внешнего мира.

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"Все дороги, ведущие в Боуэн, Эрли-Бич и Просерпайн пока блокированы. К настоящему моменту поступило довольно мало сообщений о людях, получивших травмы, но нам известно, что очень многие до сих пор не имеют связи", - сообщила Палащук.

В свою очередь, мэр округа Уитсанди Эндрю Уилкокс сравнил ситуацию с "зоной боевых действий".

Как сообщал УНИАН, метеорологи изначально присвоили циклону четвертую (из пяти) категорию мощности, но позже понизили его до третьей категории.