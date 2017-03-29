В США в автокатастрофе погибли "охотники за торнадо"

14:32, 29 марта 2017
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Три человека погибли в автокатастрофе в американском штате Техас во время "охоты за торнадо".

В США погибли
В США погибли "охотники за торнадо" / 1080plus.com

Авария произошла вечером 28 марта. Два автомобиля столкнулись в округе Диккенс, сообщает Dallas News.

Два человека стали жертвами торнадо в США (видео)

В ДТП погибли три человека, которые находились в автомобилях. Все они были "охотниками за торнадо", двое сотрудничали с каналом The Weather Channel.

Канал выпустил заявление в связи с трагедией.

"Мы опечалены этой трагедией и приносим глубокие соболезнования семьям и близким погибших", - говорится в сообщении.

Напомним, аргентинский ученый Родольфо Альварес и его гид остались живы после падения в жерло действующего вулкана Масая в Никарагуа.

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