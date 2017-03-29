На популярных украинских маршрутах сегодня солнечно и без осадков, завтра пройдут дожди

13:00, 29 марта 2017
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На автодорогах Украины в среду без осадков, в четверг местами пройдут дожди. На юге в сегодня температура до +21°.

На автодорогах Украины сегодня без осадков / УНИАН
На автодорогах Украины сегодня без осадков / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +14°… +21°. Завтра на этом маршруте температура до +17°, в Житомирской области пройдет дождь.

В Украине сегодня будет тепло и без осадков (карта)

На трассе Киев – Ужгород облачно с прояснениями, температура в дороге +14° …+20°. В четверг на этом маршруте местами пройдут дожди, температура до +15°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +15°, переменная облачность. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +16°.

В направлении Харькова небольшая облачность. Температура в дороге до +14°. 30 марта на этом направлении облачно с прояснениями, температура +8° …+9°.

По маршруту Киев - Черновцы солнечно, +14° … +21°. По данному направлению в четверг практически без осадков, температура до +11°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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