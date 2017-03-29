В высокогорье Карпат сохраняется значительная лавинная опасность

12:03, 29 марта 2017
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В среду, 29 марта, в Карпатах ожидается значительная лавинная опасность.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 29 марта в результате потепления в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная (3 уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан быть осторожными и воздержаться от походов в горы.

Напомним, 29 марта, в западных регионах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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