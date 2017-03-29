Из-за наводнений в Перу эвакуируют более 10 тысяч человек
Около 10 тысяч человек, пострадавших от мощных наводнений в Перу, будут перемещены в убежища в регионе Пиура.
Об этом сообщил президент страны Педро Кучински, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Andina.
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"Сейчас важно переместить около 10 тысяч человек, которые находятся в городе Катакаос, в безопасное место, для этого нужно построить еще 2-3 центра (размещения беженцев)", - сообщил Кучински.
Отмечается, что людям придется жить в таких убежищах около месяца.
Река Пиура вышла из берегов 27 марта, затопив одноименный город. В результате разлива Пиуры погибли, как минимум, четыре человека.
Напомним, 11 человек погибли и еще несколько пропали без вести в Анголе после сильных дождей, которые вызвали наводнения.
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