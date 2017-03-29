Из-за наводнений в Перу эвакуируют более 10 тысяч человек

11:02, 29 марта 2017
782
0

Около 10 тысяч человек, пострадавших от мощных наводнений в Перу, будут перемещены в убежища в регионе Пиура.

Наводнение в Перу / Reuters
Наводнение в Перу / Reuters

Об этом сообщил президент страны Педро Кучински, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Andina.

Власти Чили направили 20 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от наводнений в Перу

"Сейчас важно переместить около 10 тысяч человек, которые находятся в городе Катакаос, в безопасное место, для этого нужно построить еще 2-3 центра (размещения беженцев)", - сообщил Кучински.

Отмечается, что людям придется жить в таких убежищах около месяца.

Река Пиура вышла из берегов 27 марта, затопив одноименный город. В результате разлива Пиуры погибли, как минимум, четыре человека.

Напомним, 11 человек погибли и еще несколько пропали без вести в Анголе после сильных дождей, которые вызвали наводнения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
93 %
748 мм
3.9 м/с
98 %
Лента новостей