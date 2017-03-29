На западе Украины объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 29 марта, в западных регионах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
В Киеве сегодня днем до +13°, без осадков
Спасатели обращаются к гражданам с просьбой быть осторожными во время пребывания на улице.
"Будьте осторожны во время пребывания на улице. Не ходите под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение!", - говорится в сообщении.
Напомним, 29 марта в Украине без осадков. На западе до +21°.
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