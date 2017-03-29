На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,7, объявлена угроза цунами
В Тихом океане неподалеку от поселка Усть-Камчатск на Камчатке (РФ) произошло мощное землетрясение.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дежурную службу сейсмостанции "Петропавловск".
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"Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в акватории Тихого океана у берегов Камчатки. Эпицентр находился в 85 км от поселка Усть-Камчатск. Население ощутило толчки силой до 5 баллов. Объявлена угроза цунами", - говорится в сообщении.
Землетрясение было зафиксировано в 16:09 по местному времени (07:09 по Киеву).
"В результате землетрясение возможно локальное цунами высотой до 1,5 метра. До Северо-Курильска (остров Парамушир) волна может дойти через два часа. Угрозы побережью Сахалинской области нет", - сообщили в Сахалинском центре цунами.
Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.
Напомним, 27 марта, у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6.
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