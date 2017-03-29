В Киеве сегодня днем до +13°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 29 марта, в столице без осадков, днем до +13°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +11°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:41, а зайдет в 19:24.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Украине без осадков. На западе до +21°.

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