В Украине сегодня будет тепло и без осадков (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 29 марта в Украине без осадков. На западе до +21°.

Иллюстрация / REUTERS

В Киеве сегодня без осадков, днем +13°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

Во Львове 29 марта солнечно, днем +17°. Ветер западный, умеренный.

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В Луцке сегодня пасмурно. Температура воздуха +18°. Ветер западный и юго-западный, до 7.5 м/с.

В Виннице в среду переменная облачность. Температура днем +17°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность. Температура +18°, западный и юго-западный, до 4.5 м/с.

Проноз на 29 марта / УНИАН

В Харькове в среду без осадков, температура днем +9°. Ветер переменный, слабый.

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +12°. Ветер переменный, слабый.

В Симферополе без осадков. Температура днем +17°, ветер южный и северо-западный, до 2.4 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем +15°. Ветер западный и юго-западный, до 5.2 м/с.

В Краматорске во вторник облачно с прояснениями, температура +11°, ветер переменный, слабый.

В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +11°. Ветер западный и северо-западный, до 6.8 м/с.

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