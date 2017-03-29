В Украине сегодня будет тепло и без осадков (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 29 марта в Украине без осадков. На западе до +21°.
В Киеве сегодня без осадков, днем +13°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.
Во Львове 29 марта солнечно, днем +17°. Ветер западный, умеренный.
На автодорогах Украины без осадков, на юге завтра температура до +20°
В Луцке сегодня пасмурно. Температура воздуха +18°. Ветер западный и юго-западный, до 7.5 м/с.
В Виннице в среду переменная облачность. Температура днем +17°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают переменную облачность. Температура +18°, западный и юго-западный, до 4.5 м/с.
В Харькове в среду без осадков, температура днем +9°. Ветер переменный, слабый.
В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +12°. Ветер переменный, слабый.
В Симферополе без осадков. Температура днем +17°, ветер южный и северо-западный, до 2.4 м/с.
Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем +15°. Ветер западный и юго-западный, до 5.2 м/с.
В Краматорске во вторник облачно с прояснениями, температура +11°, ветер переменный, слабый.
В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +11°. Ветер западный и северо-западный, до 6.8 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+24°... +11°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+27°... +14°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+24°... +13°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +11°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницкий+29°... +15°
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Черкассы+24°... +13°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+27°... +16°