NASA показало, как выглядит мощный циклон "Дебби" из космоса (видео)
Несмотря на то, что тропический циклон "Дебби" ослаб, опасность крупных наводнений в штате Квинсленд "по-прежнему очень высока".
NASA опубликовало видео циклона "Дебби", снятое с борта Международной космической станции.
Ролик размещен на официальном YouTube-канале Национального аэрокосмического агентства США.
Власти Австралии сообщают о значительном ущербе от циклона "Дебби"
Как заявил сотрудник Национального бюро метеорологии Джеймс Тэйлор, тропический циклон "Дебби", обрушившийся во вторник на северо-восточное побережье Австралии, потерял свою силу, тем не менее опасность крупных наводнений в штате Квинсленд "по-прежнему очень высока", передает ТАСС.
Циклон принес с собой и ветер, и мощнейшие ливни, которые будут продолжаться в Квинсленде в течение ближайших двух суток.
Чтобы лучше описать масштабы воздействия "Дебби" на ситуацию в Квинсленде, Дэвид Тэйлор сообщил, что сильный ветер ожидается даже в столице Квинсленда Брисбене, расположенной примерно в 1000 км южнее места пересечения циклоном береговой линии.
Скорость порывов ветра в третьем крупнейшем городе страны, где проживают свыше 2,3 миллиона человек, будет достигать отметки 120 км/час (около 33 м/с), предупредил метеоролог.
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