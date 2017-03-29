NASA показало, как выглядит мощный циклон "Дебби" из космоса (видео)

04:33, 29 марта 2017
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Несмотря на то, что тропический циклон "Дебби" ослаб, опасность крупных наводнений в штате Квинсленд "по-прежнему очень высока".

REUTERS
Дебби испытывает на прочность пальмы севернее Таунсвилля / REUTERS

NASA опубликовало видео циклона "Дебби", снятое с борта Международной космической станции.

Ролик размещен на официальном YouTube-канале Национального аэрокосмического агентства США.

Власти Австралии сообщают о значительном ущербе от циклона "Дебби"

Как заявил сотрудник Национального бюро метеорологии Джеймс Тэйлор, тропический циклон "Дебби", обрушившийся во вторник на северо-восточное побережье Австралии, потерял свою силу, тем не менее опасность крупных наводнений в штате Квинсленд "по-прежнему очень высока", передает ТАСС.

Циклон принес с собой и ветер, и мощнейшие ливни, которые будут продолжаться в Квинсленде в течение ближайших двух суток.

Чтобы лучше описать масштабы воздействия "Дебби" на ситуацию в Квинсленде, Дэвид Тэйлор сообщил, что сильный ветер ожидается даже в столице Квинсленда Брисбене, расположенной примерно в 1000 км южнее места пересечения циклоном береговой линии.

Скорость порывов ветра в третьем крупнейшем городе страны, где проживают свыше 2,3 миллиона человек, будет достигать отметки 120 км/час (около 33 м/с), предупредил метеоролог.

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