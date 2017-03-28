На поверхности вулкана Этна образовалась трехкилометровая река лавы (видео)
Поверхность Этны до сих пор покрыта снегом, последствия встречи горячей лавы и холодной скалы предсказать трудно.
Трехкилометровая река лавы образовалась на поверхности вулкана Этна
На поверхности вулкана Этна образовалась трехкилометровая река лавы. Об этом говорится в сюжете ТСН.
В России произошло извержение вулкана, который 200 лет был неактивен (видео)
Необычное зрелище можно увидеть у подножия огненной горы. Туристов к раскаленному каскаду власти решили не пускать, временно ограничив доступ. Проснулся вулкан месяц назад - тогда во время внезапного извержения из кратера начали вылетать камни, ранив 10 человек.
Ученые предупреждают - из-за того, что поверхность Этны до сих пор покрыта снегом, последствия встречи горячей лавы и холодной скалы предсказать трудно.
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