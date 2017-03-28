На поверхности вулкана Этна образовалась трехкилометровая река лавы (видео)

18:02, 28 марта 2017
1165
0

Поверхность Этны до сих пор покрыта снегом, последствия встречи горячей лавы и холодной скалы предсказать трудно.

На поверхности вулкана Этна образовалась трехкилометровая река лавы. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В России произошло извержение вулкана, который 200 лет был неактивен (видео)

Необычное зрелище можно увидеть у подножия огненной горы. Туристов к раскаленному каскаду власти решили не пускать, временно ограничив доступ. Проснулся вулкан месяц назад - тогда во время внезапного извержения из кратера начали вылетать камни, ранив 10 человек.

Ученые предупреждают - из-за того, что поверхность Этны до сих пор покрыта снегом, последствия встречи горячей лавы и холодной скалы предсказать трудно.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)
На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
93 %
748 мм
3.9 м/с
98 %
Лента новостей