На поверхности вулкана Этна образовалась трехкилометровая река лавы (видео)

Поверхность Этны до сих пор покрыта снегом, последствия встречи горячей лавы и холодной скалы предсказать трудно.

На поверхности вулкана Этна образовалась трехкилометровая река лавы. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Необычное зрелище можно увидеть у подножия огненной горы. Туристов к раскаленному каскаду власти решили не пускать, временно ограничив доступ. Проснулся вулкан месяц назад - тогда во время внезапного извержения из кратера начали вылетать камни, ранив 10 человек.

Ученые предупреждают - из-за того, что поверхность Этны до сих пор покрыта снегом, последствия встречи горячей лавы и холодной скалы предсказать трудно.