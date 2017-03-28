В Киеве завтра без осадков, днем до +13°

19:00, 28 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 29 марта, в столице без осадков.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером – до +11°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

На автодорогах Украины без осадков, на юге завтра температура до +20°

Солнце в столице взойдет в 06:41, а зайдет в 19:24. 

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Украине без осадков. На западе до +21°.

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