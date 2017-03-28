Завтра в Украине без осадков, на западе потеплеет до +21° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 29 марта в Украине без осадков. На западе до +21°.

В Украине завтра тепло и без осадков / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью +4°, днем +13°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

Во Львове 29 марта солнечно, ночью +7°, днем +17°. Ветер западный, умеренный.

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В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью +7°, днем +18°. Ветер западный и юго-западный, до 7.5 м/с.

В Виннице в среду без осадков. Температура ночью +7°, днем +17°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +4°, днем +18°, ветер западный и юго-западный, до 4.5 м/с.

В Харькове в среду без осадков, температура ночью +4°, днем +9°. Ветер переменный, слабый.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +7°, днем +12°. Ветер переменный, слабый.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +5°, днем +17°. Ветер южный и северо-западный, до 2.4 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +6°, днем +15°. Ветер западный и юго-западный, до 5.2 м/с.

В Краматорске в среду облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +11°, ветер переменный, слабый.

В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +4°, днем +11°. Ветер западный и северо-западный, до 6.8 м/с.

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