Власти Австралии сообщают о значительном ущербе от циклона "Дебби"

Из-за тропического циклона "Дебби" более 45 тысяч домов в районах северо-востока Австралии остаются без электричества.

Тропический циклон "Дебби" / Reuters

Об этом сообщила на состоявшемся в Брисбене брифинге премьер штата Квинсленд Анастасия Палащук.

"К нам поступают сообщения о серьезном ущербе и существенных структурных повреждениях, но все это пока предварительная информация", - сказала она. "Связь с некоторыми населенными пунктами прервана, и главной нашей проблемой сейчас является нехватка информации с мест", - цитирует Палащук ТАСС.

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Скорость порывов ветра рядом с эпицентром превышает 62,5 м/с. Метеорологи изначально присвоили циклону четвертую (из пяти) категорию мощности, но к вечеру понизили его до третьей категории.

Отмечается, что столь невысокая скорость стала одновременно и хорошей, и плохой новостью. С одной стороны, циклон "запоздал" и пересек береговую линию через несколько часов после пика прилива, что позволило избежать значительных затоплений низинных районов города Маккай, с другой, низкая скорость движения "Дебби" по суше предполагает большую продолжительность штормовых ветров и ливней над кризисными районами.

В полиции Квинсленда сообщили, что на данный момент уже известно об одном пострадавшем в результате циклона - им стал житель городка Просерпайн, на которого рухнула стена дома.

Отметим, ранее спасатели эвакуировали десятки тысяч жителей прибрежных районов.