Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

14:30, 28 марта 2017
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В течение 28-29 марта в результате потепления в Карпатах ожидается значительная лавинная опасность.

В Карпатах ожидается значительная лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах ожидается значительная лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 28-29 марта в результате потепления в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная (3 уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

В ГСЧС призывают граждан быть осторожными и воздержаться от походов в горы.

Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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