На автодорогах Украины без осадков, на юге завтра температура до +20°

13:00, 28 марта 2017
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Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах без осадков. На юге в среду температура до +20°.

На автодорогах Украины без осадков / УНИАН
На автодорогах Украины без осадков / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +12°… +19°. Завтра на этом маршруте температура до +20°, солнечно.

В Украине сегодня практически без осадков, на юге потеплеет до +18° (карта)

На трассе Киев – Ужгород облачно с прояснениями, температура в дороге +12° …+18°. В среду на этом маршруте без осадков, температура до +20°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +16°, переменная облачность. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +14°.

В направлении Харькова практически без осадков. Температура в дороге до +12°. 29 марта на этом направлении облачно с прояснениями, температура +8° …+13°.

По маршруту Киев - Черновцы облачно с прояснениями, +12° … +16°. По данному направлению в среду без осадков, температура до +19°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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