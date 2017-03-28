На автодорогах Украины без осадков, на юге завтра температура до +20°
Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах без осадков. На юге в среду температура до +20°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +12°… +19°. Завтра на этом маршруте температура до +20°, солнечно.
В Украине сегодня практически без осадков, на юге потеплеет до +18° (карта)
На трассе Киев – Ужгород облачно с прояснениями, температура в дороге +12° …+18°. В среду на этом маршруте без осадков, температура до +20°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +16°, переменная облачность. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +14°.
В направлении Харькова практически без осадков. Температура в дороге до +12°. 29 марта на этом направлении облачно с прояснениями, температура +8° …+13°.
По маршруту Киев - Черновцы облачно с прояснениями, +12° … +16°. По данному направлению в среду без осадков, температура до +19°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+24°... +11°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+27°... +14°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+24°... +13°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +11°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницкий+29°... +15°
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Черкассы+24°... +13°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+27°... +16°