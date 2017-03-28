У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
В понедельник, 27 марта, у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
В Индонезии произошло землетрясение
Эпицентр подземных толчков располагался в 178 км на запад от уезда Камиисо. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, два человека погибли, 36 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,8, которое произошло в Мьянме.
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