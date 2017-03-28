Наводнения полностью затопили город на северо-западе Перу (фоторепортаж)

Город Пиура на северо-западе Перу оказался полностью затопленным в результате наводнений.

Наводнение в Перу / Reuters

Вышедшие из берегов воды реки Пиура затопили центральную часть населенного пункта и несколько других районов. Из опасных зон эвакуировали 300 семей, передает "РИА Новости" со ссылкой на канал Telesur.

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По последним данным, от наводнений в Перу погибли 90 человек, еще 20 пропали без вести. Всего стихия затронула около 863 тысяч человек, включая 347 раненых, нанесла ущерб почти 200 тысячам домов и других строений.

Напомним, 11 человек погибли и еще несколько пропали без вести в Анголе после сильных дождей, которые вызвали наводнения.