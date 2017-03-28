В Украине объявили штормовое предупреждение

10:21, 28 марта 2017
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Сегодня, 28 марта, в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В Украине ожидается сильный ветер / dailymail.co.ru
В Украине ожидается сильный ветер / dailymail.co.ru

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Киеве сегодня днем до +13°, без осадков

По Киеву и области 28 марта порывы ветра 15-18 м/с.

Спасатели призывают граждан быть осторожными во время пребывания на улице.

"Не ходите под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение!", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 28 марта, в Украине практически без осадков. На юге до +18°.

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