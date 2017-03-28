Мощный циклон "Дебби" пересек береговую линию Австралии (видео)

Тропический циклон "Дебби" обрушился на побережье австралийского штата Квинсленд.

Тропический циклон "Дебби" в Австралии / Reuters

Ранее циклон вызвал разрушения на прибрежных островах. Скорость ветра, вызванного "Дебби", достигает 263 км/ч, передает Русская служба BBC.

Шторм обрушился на побережье между городами Боуэн и Эрли-Бич. Очевидцы сообщают, что в Боуэне в воздухе летают обломки, а в самом городе нет электроснабжения.

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По словам местных жителей, в Эрли-Бич падают деревья, а у некоторых домов начинают шататься крыши.

Ранее спасатели эвакуировали десятки тысяч жителей прибрежных районов. Метеорологическое бюро Австралии присвоило "Дебби" четвертую категорию из пяти. В свою очередь власти заявляют, что это мощнейший циклон за последние шесть лет.

Губернатор Квинсленда Анастасия Палащук сказала, что, насколько ей известно, это самая масштабная эвакуация за всю историю штата. Она также напомнила всем о необходимости зарядить свои телефоны, так как ожидаются перебои с поставками электроэнергии.

Она также добавила, что для тех, кому некуда бежать, уже подготовлены центры временного размещения вдали от побережья.

"Я умоляю всех - слушайте предупреждения компетентных организаций, - сказала Палащук. - Я это делаю, и вы должны тоже. Речь идет о вашей безопасности, о безопасности ваших родственников, о безопасности ваших детей".

Власти уже организовали склады с продовольствием и горючим. Армия приведена в состояние готовности для помощи пострадавшим.