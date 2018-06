Мощный циклон "Дебби" пересек береговую линию Австралии (видео)

Ранее циклон вызвал разрушения на прибрежных островах. Скорость ветра, вызванного "Дебби", достигает 263 км/ч, передает Русская служба BBC.

Шторм обрушился на побережье между городами Боуэн и Эрли-Бич. Очевидцы сообщают, что в Боуэне в воздухе летают обломки, а в самом городе нет электроснабжения.

По словам местных жителей, в Эрли-Бич падают деревья, а у некоторых домов начинают шататься крыши.

Ранее спасатели эвакуировали десятки тысяч жителей прибрежных районов. Метеорологическое бюро Австралии присвоило "Дебби" четвертую категорию из пяти. В свою очередь власти заявляют, что это мощнейший циклон за последние шесть лет.

8:35 am. Picking up... slowly. Winds strong but not destructive yet in #Bowen. 986 mb & finally dropping! #Cyclone #DEBBIE pic.twitter.com/FGoAWxz00l