В Киеве сегодня днем до +13°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 28 марта в столице без осадков, днем до +13°.

В Киеве сегодня без осадков / ourgreenworld.ru

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +8°. Ветер западный и северо-западный, до 10.0 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:44, а зайдет в 19:23.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 28 марта, в Украине практически без осадков. На юге до +18°.

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