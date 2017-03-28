В Украине сегодня практически без осадков, на юге потеплеет до +18° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 28 марта, в Украине практически без осадков. На юге до +18°.

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В Киеве сегодня без осадков, днем +13°. Ветер западный и северо-западный, до 10.0 м/с.

Во Львове 28 марта солнечно, днем +14°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

Читайте также На популярных украинских маршрутах практически без осадков, на юге завтра температура до +19°

В Луцке сегодня пасмурно. Температура воздуха +13°. Ветер западный и северо-западный, до 5.8 м/с.

В Виннице в понедельник переменная облачность. Температура днем +11°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность. Температура +18°, западный и северо-западный, до 7.9 м/с.

Прогноз на 28 марта / УНИАН

В Харькове во вторник без осадков, температура днем +11°. Ветер западный и северо-западный, свежий.

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +12°. Ветер переменный, свежий.

В Симферополе без осадков. Температура днем +14°, ветер переменный, до 7.8 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем +15°. Ветер переменный, до 10.3 м/с.

В Краматорске в понедельник пройдет дождь, температура +11°, ветер переменный, умеренный.

В Северодонецке сегодня ожидаются осадки. Температура днем +10°. Ветер переменный, до 8.2 м/с.

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