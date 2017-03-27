В Киеве завтра без осадков, днем до +13°

19:00, 27 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 28 марта в столице без осадков.

В Киеве завтра без осадков / elektraua.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / elektraua.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером – до +8°. Ветер западный и северо-западный, до 10.0 м/с.

На популярных украинских маршрутах практически без осадков, на юге завтра температура до +19°

Солнце в столице взойдет в 06:44, а зайдет в 19:23. 

Как сообщал УНИАН, во вторник, 28 марта, в Украине практически без осадков. На юге до +18°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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