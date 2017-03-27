Завтра в Украине практически без осадков, на юге потеплеет до +18° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 28 марта, в Украине практически без осадков. На юге до +18°.
В Киеве завтра без осадков, ночью 0°, днем +13°. Ветер западный и северо-западный, до 10.0 м/с.
Во Львове 28 марта солнечно, ночью +3°, днем +14°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
На популярных украинских маршрутах практически без осадков, на юге завтра температура до +19°
В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью +4°, днем +13°. Ветер западный и северо-западный, до 5.8 м/с.
В Виннице во вторник без осадков. Температура ночью +1°, днем +11°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +4°, днем +18°, ветер западный и северо-западный, до 7.9 м/с.
В Харькове во вторник без осадков, температура ночью -1°, днем +11°. Ветер западный и северо-западный, свежий.
В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +1°, днем +12°. Ветер переменный, свежий.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +4°, днем +14°. Ветер переменный, до 7.8 м/с.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +2°, днем +15°. Ветер переменный, до 10.3 м/с.
В Краматорске во вторник пройдет дождь, температура ночью -1°, днем +11°, ветер переменный, умеренный.
В Северодонецке завтра ожидаются осадки. Температура ночью 0°, днем +10°. Ветер переменный, до 8.2 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+24°... +11°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+27°... +14°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+24°... +13°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +11°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницкий+29°... +15°
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Черкассы+24°... +13°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+27°... +16°