Завтра в Украине практически без осадков, на юге потеплеет до +18° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 28 марта, в Украине практически без осадков. На юге до +18°.

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В Киеве завтра без осадков, ночью 0°, днем +13°. Ветер западный и северо-западный, до 10.0 м/с.

Во Львове 28 марта солнечно, ночью +3°, днем +14°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

Читайте также На популярных украинских маршрутах практически без осадков, на юге завтра температура до +19°

В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью +4°, днем +13°. Ветер западный и северо-западный, до 5.8 м/с.

В Виннице во вторник без осадков. Температура ночью +1°, днем +11°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +4°, днем +18°, ветер западный и северо-западный, до 7.9 м/с.

В Харькове во вторник без осадков, температура ночью -1°, днем +11°. Ветер западный и северо-западный, свежий.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +1°, днем +12°. Ветер переменный, свежий.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +4°, днем +14°. Ветер переменный, до 7.8 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +2°, днем +15°. Ветер переменный, до 10.3 м/с.

В Краматорске во вторник пройдет дождь, температура ночью -1°, днем +11°, ветер переменный, умеренный.

В Северодонецке завтра ожидаются осадки. Температура ночью 0°, днем +10°. Ветер переменный, до 8.2 м/с.

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