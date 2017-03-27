Число жертв наводнений в Перу увеличилось до 90
В результате наводнений в Перу погибли 90 человек.
Ранее сообщалось о 84 погибших, 20 пропавших без вести и 209 раненых.
Власти Чили направили 20 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от наводнений в Перу
Всего стихия затронула около 863 тысяч человек, включая 347 раненых, нанесла ущерб почти 200 тысячам домов и других строений, передает "РИА Новости" со ссылкой на портал 20 minutos.
Местные власти называют наводнения, которые накрыли Перу, одними из самых мощных за последние десятилетия, их причиной стал климатический феномен "Эль-Ниньо" в Тихом океане.
Напомним, в австралийском штате Квинсленд проводится эвакуация жителей ряда северных прибрежных районов, к которым приближается тропический циклон "Дебби".
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