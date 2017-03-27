Число жертв наводнений в Перу увеличилось до 90

В результате наводнений в Перу погибли 90 человек.

Последствия наводнения в Перу / Reuters

Ранее сообщалось о 84 погибших, 20 пропавших без вести и 209 раненых.

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Всего стихия затронула около 863 тысяч человек, включая 347 раненых, нанесла ущерб почти 200 тысячам домов и других строений, передает "РИА Новости" со ссылкой на портал 20 minutos.

Местные власти называют наводнения, которые накрыли Перу, одними из самых мощных за последние десятилетия, их причиной стал климатический феномен "Эль-Ниньо" в Тихом океане.

Напомним, в австралийском штате Квинсленд проводится эвакуация жителей ряда северных прибрежных районов, к которым приближается тропический циклон "Дебби".