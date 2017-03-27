В Индонезии произошло землетрясение

14:31, 27 марта 2017
503
0

В воскресенье, 26 марта, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2.

В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

У берегов Колумбии произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 194 км на северо-запад от населенного пункта Саумлаки. Очаг землетрясения залегал на глубине 118,9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, два человека погибли, 36 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,8, которое произошло в Мьянме.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, дожди с грозами
Погода Стерлинг
93 %
748 мм
3.9 м/с
98 %
Лента новостей