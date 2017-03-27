На популярных украинских маршрутах практически без осадков, на юге завтра температура до +19°

Сегодня и завтра на автодорогах Украины практически без осадков. На юге во вторник температура до +19°.

На автодорогах Украины практически без осадков / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +8°… +11°. Завтра на этом маршруте температура до +19°, солнечно.

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На трассе Киев – Ужгород облачно с прояснениями, температура в дороге +9° …+14°. Во вторник на этом маршруте без осадков, температура до +18°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +9°, местами пройдут дожди. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +15°.

В направлении Харькова практически без осадков. Температура в дороге до +9°. 28 марта на этом направлении местами пройдут дожди, температура +11° …+12°.

По маршруту Киев - Черновцы облачно с прояснениями, +9° … +11°. По данному направлению во вторник без осадков, температура до +16°.

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