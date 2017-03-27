В результате схода лавины в Японии пострадали десятки человек (видео)
На горнолыжном курорте в Японии в результате схода снежной лавины пострадали десятки человек.
Восемь школьников не подают признаков жизни, передает Русская служба BBC со ссылкой на власти префектуры Тотиги.
В результате схода лавины во Франции погиб человек, двое пропали без вести
В Японии не объявляют человека погибшим до тех пор, пока врач не сделает официальное заявление о его смерти. Пока врач не смог добраться до не подающих признаков жизни школьников и осмотреть их.
Лавина сошла в 160 километрах к северу от Токио. Сейчас там находятся спасатели. Сообщается, что еще два человека находятся в критическом состоянии. Из-за плохой погоды спасательные вертолеты не могут добраться до места схода лавины.
В восхождении участвовали более 50 школьников, учащихся высшей школы и 11 преподавателей.
Напомним, четыре лыжника погибли в результате схода лавины на западе Австрии.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +14°
-
Днепр+24°... +11°
-
Донецк+23°... +8°
-
Житомир+28°... +14°
-
Запорожье+24°... +12°
-
Ивано-Франковск+27°... +14°
-
Киев+26°... +15°
-
Кировоград+26°... +11°
-
Луганск+22°... +10°
-
Луцк+28°... +14°
-
Львов+26°... +15°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+24°... +13°
-
Полтава+24°... +13°
-
Ровно+27°... +15°
-
Симферополь+23°... +6°
-
Сумы+23°... +11°
-
Тернополь+26°... +14°
-
Харьков+22°... +12°
-
Херсон+26°... +12°
-
Хмельницкий+29°... +15°
-
Черкассы+24°... +13°
-
Чернигов+25°... +15°
-
Черновцы+27°... +16°