В результате схода лавины в Японии пострадали десятки человек (видео)

На горнолыжном курорте в Японии в результате схода снежной лавины пострадали десятки человек.

В Японии сошла снежная лавина / Reuters

Восемь школьников не подают признаков жизни, передает Русская служба BBC со ссылкой на власти префектуры Тотиги.

Читайте также В результате схода лавины во Франции погиб человек, двое пропали без вести

В Японии не объявляют человека погибшим до тех пор, пока врач не сделает официальное заявление о его смерти. Пока врач не смог добраться до не подающих признаков жизни школьников и осмотреть их.

Лавина сошла в 160 километрах к северу от Токио. Сейчас там находятся спасатели. Сообщается, что еще два человека находятся в критическом состоянии. Из-за плохой погоды спасательные вертолеты не могут добраться до места схода лавины.

В восхождении участвовали более 50 школьников, учащихся высшей школы и 11 преподавателей.

Напомним, четыре лыжника погибли в результате схода лавины на западе Австрии.