Синоптик предупредила о приходе настоящей весны в Украину
С 1 апреля в нашей стране ожидается до +18 градусов.
На выходных в Украине, 1 и 2 апреля, ожидается потепление, солнечно будет по всей Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
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"Солнце и тепло будут повсюду в Украине. И не какие-то там нищебродские +5+10, а настоящие +13+18 градусов, а, может, и выше. И никакого дождя", - прогнозирует она.
По словам Диденко, с 1 апреля установится теплая сухая ясная погода, и следующая неделя будет настоящим подарком.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, на этой неделе в Украине местами пройдут дожди, со вторника ожидается потепление. Днем на юге страны ожидается до +20°, в других регионах +8°...+16°.
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