Киевлян предупреждают о сильном ветре

До конца суток 27 марта в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, со вторника ожидается потепление (карта)

Спасатели обращаются к гражданам с просьбой быть осторожными во время пребывания на улице.

"Не ходите под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение!", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 27 марта, в столице пройдет мокрый снег, днем до +8°.