Киевлян предупреждают о сильном ветре

11:30, 27 марта 2017
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До конца суток 27 марта в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Спасатели обращаются к гражданам с просьбой быть осторожными во время пребывания на улице.

"Не ходите под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение!", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 27 марта, в столице пройдет мокрый снег, днем до +8°.

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