Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, со вторника ожидается потепление (карта)
На этой неделе в Украине местами пройдут дожди, со вторника ожидается потепление.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине местами пройдут дожди. Теплее всего будет на западе - до +12°. В восточных областях температура до +6°. В центре страны днем столбик термометра поднимется до +11°. На севере днем до +10°, на юге до +10°.
Во вторник, 28 марта, в Украине практически без осадков. Днем на юге страны потеплеет до +20°, в остальных регионах +8°...+16°.
В среду, 29 марта, в Украине местами пройдут дожди, на востоке ночью столбик термометра опустится до -3°. Днем теплее всего будет на западе - до +18°.
В четверг практически по всей стране пройдут дожди. Ночью в Украине -5°...+1°, днем на юге до +16°.
В пятницу в стране без осадков. На западе температура днем до +13°, в остальных регионах +4°...+12°.
25 и 26 марта в Украине облачно с прояснениями. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до -3°, на остальной территории -1°…+7°. Днем температура по стране +6°...+16°. В воскресенье ночью на востоке до -1°, днем в Украине +9°...+20°.
Народный прогноз
27 марта - если кричат галки, а дятел долбит по дереву, то погода будет солнечный. 28 марта - день лесного Ухаживания. Увидел скворца - весна у крыльца. Чайка прилетела - скоро лед пойдет.
В Украине сегодня практически без осадков, на юге днем до +13° (карта)
29 марта - кошка, которая точит когти, говорит о похолодании. Снег тает одновременно с северной и южной сторон муравейника - лето будет необыкновенно жаркое и долгое. Если лед сходит быстро - к хорошему году.
30 марта - если собака завыла, нужно обратить внимание на ее хвост. Опущенный хвост - к плохой погоде, поднятый вверх - к потеплению. 31 марта - если в этот день зацвела мать-и-мачеха, значит, лето будет теплым.
1 апреля - Хризанфа и Дарьи мучеников. Если Хризанф погожий – будет и год хороший. 2 апреля в народном календаре - Фотиния. Если в этот день сверкает молния, а грома не слышно, то лето будет сухим.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+24°... +11°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+27°... +14°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+24°... +13°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +11°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницкий+29°... +15°
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Черкассы+24°... +13°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+27°... +16°