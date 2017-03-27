Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, со вторника ожидается потепление (карта)

На этой неделе в Украине местами пройдут дожди, со вторника ожидается потепление.

На этой неделе в Украине местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине местами пройдут дожди. Теплее всего будет на западе - до +12°. В восточных областях температура до +6°. В центре страны днем столбик термометра поднимется до +11°. На севере днем до +10°, на юге до +10°.

Прогноз на 27 марта / УНИАН

Во вторник, 28 марта, в Украине практически без осадков. Днем на юге страны потеплеет до +20°, в остальных регионах +8°...+16°.

Прогноз на 28 марта / УНИАН

В среду, 29 марта, в Украине местами пройдут дожди, на востоке ночью столбик термометра опустится до -3°. Днем теплее всего будет на западе - до +18°.

Прогноз на 29 марта / УНИАН

В четверг практически по всей стране пройдут дожди. Ночью в Украине -5°...+1°, днем на юге до +16°.

Прогноз на 30 марта / УНИАН

В пятницу в стране без осадков. На западе температура днем до +13°, в остальных регионах +4°...+12°.

Прогноз на 31 марта / УНИАН

25 и 26 марта в Украине облачно с прояснениями. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до -3°, на остальной территории -1°…+7°. Днем температура по стране +6°...+16°. В воскресенье ночью на востоке до -1°, днем в Украине +9°...+20°.

Прогноз на 2 апреля / УНИАН

Прогноз на 2 апреля / УНИАН

Народный прогноз

27 марта - если кричат галки, а дятел долбит по дереву, то погода будет солнечный. 28 марта - день лесного Ухаживания. Увидел скворца - весна у крыльца. Чайка прилетела - скоро лед пойдет.

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29 марта - кошка, которая точит когти, говорит о похолодании. Снег тает одновременно с северной и южной сторон муравейника - лето будет необыкновенно жаркое и долгое. Если лед сходит быстро - к хорошему году.

30 марта - если собака завыла, нужно обратить внимание на ее хвост. Опущенный хвост - к плохой погоде, поднятый вверх - к потеплению. 31 марта - если в этот день зацвела мать-и-мачеха, значит, лето будет теплым.

1 апреля - Хризанфа и Дарьи мучеников. Если Хризанф погожий – будет и год хороший. 2 апреля в народном календаре - Фотиния. Если в этот день сверкает молния, а грома не слышно, то лето будет сухим.

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