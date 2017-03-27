На востоке Австралии проводится эвакуация из-за приближения циклона "Дебби"

В австралийском штате Квинсленд проводится эвакуация жителей ряда северных прибрежных районов, к которым приближается тропический циклон "Дебби".

На АВстралию надвигается циклон "Дебби" / Strange sounds

Об этом сообщила губернатор штата Анастасия Палащук, передает ТАСС.

Для оказания помощи по выводу людей из опасной зоны в районы к северу от столицы штата Брисбена направлены свыше тысячи сотрудников спасательных служб и военнослужащих.

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Сейчас "Дебби" находится примерно в 300 км от побережья Австралии и медленно движется в сторону континента. Пока циклон имеет вторую категорию мощности, но ожидается, что его сила возрастет до четвертой категории, а затем, возможно, до наивысшей - пятой.

По прогнозам, циклон пересечет береговую линию ориентировочно 28 марта утром. Метеорологи все еще не могут предсказать, где точно это произойдет, поскольку циклон пока движется слишком медленно. Вероятнее всего, эпицентр "Дебби" пересечет береговую линию в районе городка Эйр, где живут около 8 тысяч человек.

Во вторник в прибрежных районах ожидается мощный ветер, скорость порывов которого может превысить 230 км/ч, сильные ливни (до 400 мм осадков) и приливы.

Напомним, в некоторых районах штата Новый Южный Уэльс (Австралия) за неделю выпало более 500 мм осадков.