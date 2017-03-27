В Киеве сегодня днем до +8°, пройдет мокрый снег

08:30, 27 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 27 марта, в столице пройдет мокрый снег, днем до +8°.

В Киеве сегодня пройдет мокрый снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет мокрый снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +7°. Ветер западный и северо-западный, до 8.4 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:46, а зайдет в 19:21. 

Как сообщал УНИАН, 27 марта в Украине практически без осадков. На юге до +13°.

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