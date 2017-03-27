В Киеве сегодня днем до +8°, пройдет мокрый снег
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 27 марта, в столице пройдет мокрый снег, днем до +8°.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +7°. Ветер западный и северо-западный, до 8.4 м/с.
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Солнце в столице взошло в 05:46, а зайдет в 19:21.
Как сообщал УНИАН, 27 марта в Украине практически без осадков. На юге до +13°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+24°... +11°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+27°... +14°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+24°... +13°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +11°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницкий+29°... +15°
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Черкассы+24°... +13°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+27°... +16°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, дожди с грозами
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 93 %
Давление: 748 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 05:45
Закат 20:29
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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