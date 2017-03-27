В Украине сегодня практически без осадков, на юге днем до +13° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 27 марта в Украине практически без осадков. На юге до +13°.
В Киеве сегодня без осадков, днем +8°. Ветер западный и северо-западный, до 8.4 м/с.
Во Львове 29 марта без осадков, днем +9°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
В Луцке сегодня пасмурно. Температура воздуха +11°. Ветер западный и северо-западный, до 6.3 м/с.
В Виннице в понедельник переменная облачность. Температура днем +8°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают переменную облачность. Температура +13°, ветер переменный, до 5.2 м/с.
В Харькове в понедельник пройдет дождь, температура днем +6°. Ветер западный и северо-западный, свежий.
В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +10°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
В Симферополе без осадков. Температура днем +10°, ветер переменный, до 4.6 м/с.
Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем +11°. Ветер северный и юго-западный, до 5.0 м/с.
В Краматорске в понедельник без осадков, температура +9°, ветер западный и северо-западный, умеренный.
В Северодонецке сегодня пасмурно. Температура днем +10°. Ветер западный и северо-западный, до 7.1 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+24°... +11°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+27°... +14°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+24°... +13°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +11°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницкий+29°... +15°
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Черкассы+24°... +13°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+27°... +16°