В Украине сегодня практически без осадков, на юге днем до +13° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 27 марта в Украине практически без осадков. На юге до +13°.

В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

В Киеве сегодня без осадков, днем +8°. Ветер западный и северо-западный, до 8.4 м/с.

Во Львове 29 марта без осадков, днем +9°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

В Луцке сегодня пасмурно. Температура воздуха +11°. Ветер западный и северо-западный, до 6.3 м/с.

В Виннице в понедельник переменная облачность. Температура днем +8°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность. Температура +13°, ветер переменный, до 5.2 м/с.

Прогноз на 27 марта / УНИАН

В Харькове в понедельник пройдет дождь, температура днем +6°. Ветер западный и северо-западный, свежий.

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +10°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

В Симферополе без осадков. Температура днем +10°, ветер переменный, до 4.6 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем +11°. Ветер северный и юго-западный, до 5.0 м/с.

В Краматорске в понедельник без осадков, температура +9°, ветер западный и северо-западный, умеренный.

В Северодонецке сегодня пасмурно. Температура днем +10°. Ветер западный и северо-западный, до 7.1 м/с.

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