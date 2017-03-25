В Одессе зафиксировали метеорологическое цунами (видео)

23:26, 25 марта 2017
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Метеорологическое цунами зафиксировали в море вблизи Люстдорфа.

Цунами зафиксировали в море у Люстдорф / dumskaya.net
Цунами зафиксировали в море у Люстдорф / dumskaya.net

В Одессе сегодня, 25 марта, наблюдалось цунами. На расстоянии примерно километра от берега в море у Люстдорфа (Черноморка), на юг от мыса Большой Фонтан появились концентрические волны высотой 1,5-2 метра, в то же время, когда остальная поверхность воды была спокойной, пишет «Думская.net».

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Очевидцы отмечают, две большие волны с гребнем разошлись кругом от эпицентра и погасли, не достигнув берега, поэтому последствий, как в 2014 году, не было.

Издание отмечает, что место и солнечная погода в сочетании с холодной водой, дают основания считать, что это - небольшая метеорологическое цунами, которое возникает из-за резкой сменой давления воздуха над локальными участками поверхности воды.

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