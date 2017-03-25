В России произошло извержение вулкана, который 200 лет был неактивен (видео)

Извержение вулкана Камбальный произошло на юге Камчатки впервые за историю наблюдений.

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В России произошло извержение вулкана, который 200 лет был неактивен. Есть вероятность выпадения пепла, выброшенного на высоту 3-6 км над уровнем моря, в городе Северо-Курильск. Об этом сообщает ТАСС.

"На вулкане за предыдущие двое суток произошло более 200 землетрясений. По визуальным данным кордона Прибрежный, расположенного в 30 км к юго-западу от Камбального, в пятницу в 21:50 по Гринвичу (00:50 мск субботы) наблюдался пепловый столб высотой от 3 до 6 км над уровнем моря. Согласно спутниковым данным на 02:33 по Гринвичу (05:33 мск), на высоте 7 км над уровнем моря зафиксирован пепловый шлейф протяженностью около 180 км южного/юго-западного направления. Высота взята по атмосферному профилю", - сказали в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра в России "Единая геофизическая служба РАН".

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Для Камбального установлен угрожающий, оранжевый, цветовой код опасности для авиации. Специалисты филиала отметили, что пока угрозы для авиации нет, но если направление ветра изменится, то это может повлиять на безопасность международных перелетов. Есть вероятность выпадения пепла в городе Северо-Курильск Сахалинской области. При такой опасности население города будет предупреждено.

Вулкан Камбальный расположен на юге Камчатки. Его предыдущее извержение, возможно, происходило в XVIII веке. На вершине расположен кратер удлиненной формы, размером 800 на 400 м, открытый на юго-запад, глубина - 150 м. Свое имя он получил от казаков-первопроходцев, назвавших его по одноименной реке Камбальной, а сама река называется так из-за обилия камбалы в приустьевой части моря.

Ранее десять человек пострадали при извержении вулкана Этна.