В результате разрушительного наводнения в Анголе погибли 11 человек

11 человек погибли и еще несколько пропали без вести в Анголе после сильных дождей, которые вызвали наводнения.

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Стихия разрушила около 700 домов, всего затоплено более 5 тысяч домовладений, сообщает Al Jazeera.

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Сильно пострадала столица страны Луанда. Здесь за сутки выпало 76 мм осадков, что равно месячной норме. Из-за непогоды было нарушено движение транспорта, многие остались без электричества и питьевой воды.

В Анголе сезон дождей продолжает с октября по апрель. В Луанде наибольшее количество осадков выпадает в марте и апреле - 76 и 117 мм соответственно.

Напомним, из-за сильных дождей и таяния снега в штате Айдахо (США) начались наводнения и сошли оползни.