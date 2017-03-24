В Исландии из-за снежной бури остановили футбольный матч (видео)
Мощный ветер со снегом не дал доиграть поединок Кубка Лиги Исландии.
23 марта снежная буря вмешалась в матч Кубка Лиги Исландии между командами "Фрам" (Рейкьявик) и "Брейдаблик" (Коупавогюр), сообщает ТСН.
В Рейкьявике выпало рекордное количество снега (видео)
Игра была остановлена на 70-й минуте при счете 1:0 в пользу "Брейдаблика" из-за метели. Игроков даже замело на скамье запасных. Поединок в итоге отменили.
Dómarinn er búinn að gera hlé á leik Fram og Breiðabliks #fotboltinet pic.twitter.com/vY6Fp0kRaR— Blikar.is (@blikar_is) March 23, 2017
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