У берегов Колумбии произошло землетрясение

14:31, 24 марта 2017
820
0

В пятницу, 24 марта, у берегов Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Колумбии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,1

Эпицентр подземных толчков располагался в 136 км на северо-запад от населенного пункта Москера. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, два человека погибли, 36 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,8, которое произошло в Мьянме.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
93 %
748 мм
3.9 м/с
98 %
Лента новостей