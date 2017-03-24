В пятницу, 24 марта, у берегов Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,3.

У берегов Колумбии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 136 км на северо-запад от населенного пункта Москера. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, два человека погибли, 36 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,8, которое произошло в Мьянме.