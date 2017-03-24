На автодорогах Украины пройдут дожди, на западе температура до +19°
На популярных украинских маршрутах в ближайшие дни пройдут дожди, на западе в пятницу температура до +19°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня практически без осадков, температура до +19°. Завтра на этом маршруте облачно с прояснениями, +4°...+13°. В воскресенье пройдут дожди, до +9°.
На выходных украинцев ожидает похолодание и мокрый снег (карта)
На трассе Киев – Ужгород ожидаются осадки, температура в дороге +9°... +17°. Завтра на этом маршруте местами пройдут дожди, температура до +14°. В воскресенье по этому маршруту также ожидаются осадки, температура в дороге +3°...+11°.
На трассе Киев - Харьков сегодня ливни. Температура в дороге +14°... +17°. Завтра по этому маршруту без осадков, температура +4°... +7°. В воскресенье практически без осадков, до +8°.
На Мариупольском направлении сегодня местами ожидаются дожди, температура +11°...+16°. Завтра по этому маршруту переменная облачность. В воскресенье без осадков, до +8°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня практически без осадков. Температура в дороге +13°… +16°. В субботу на этом маршруте облачно с прояснениями. В воскресенье ливни, температура до +7°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+24°... +11°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+27°... +14°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+24°... +13°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +11°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницкий+29°... +15°
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Черкассы+24°... +13°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+27°... +16°