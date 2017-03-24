На автодорогах Украины пройдут дожди, на западе температура до +19°

На популярных украинских маршрутах в ближайшие дни пройдут дожди, на западе в пятницу температура до +19°.

На автодорогах Украины пройдут дожди / otzyv.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня практически без осадков, температура до +19°. Завтра на этом маршруте облачно с прояснениями, +4°...+13°. В воскресенье пройдут дожди, до +9°.

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На трассе Киев – Ужгород ожидаются осадки, температура в дороге +9°... +17°. Завтра на этом маршруте местами пройдут дожди, температура до +14°. В воскресенье по этому маршруту также ожидаются осадки, температура в дороге +3°...+11°.

На трассе Киев - Харьков сегодня ливни. Температура в дороге +14°... +17°. Завтра по этому маршруту без осадков, температура +4°... +7°. В воскресенье практически без осадков, до +8°.

На Мариупольском направлении сегодня местами ожидаются дожди, температура +11°...+16°. Завтра по этому маршруту переменная облачность. В воскресенье без осадков, до +8°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня практически без осадков. Температура в дороге +13°… +16°. В субботу на этом маршруте облачно с прояснениями. В воскресенье ливни, температура до +7°.

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