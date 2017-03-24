На выходных украинцев ожидает похолодание и мокрый снег (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине ожидаются осадки и похолодание.

На выходных в Украине ожидаются осадки / УНИАН

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью 0°, днем +4°. В воскресенье переменная облачность, -1°...+7°.

Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +8°. В воскресенье пройдет дождь, -3°...+6°.

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В Луцке в субботу ночью +1°, днем +8°, пасмурно. В воскресенье ночью -1°, днем +7°, дождь.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +1°...+7°. В воскресенье до +6°, мокрый снег с дождем.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +3°, днем +13°. В воскресенье -1°...+7°, пройдет дождь.

В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +7°. В воскресенье -4°...+7°, без осадков.

Прогноз на 25 марта / УНИАН

Прогноз на 26 марта / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью -1°, днем +8°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха -3°...+7°.

В Симферополе завтра пройдет дождь, +1°...+9°. В воскресенье +3°...+11°, ливень.

Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью -1°, днем +11°. В воскресенье без осадков, температура до +8°.

В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью -2°, днем +8°. В воскресенье температура до +6°, ожидаются осадки.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -2°, днем +9°. В воскресенье -4°...+6°, пройдет дождь.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пасмурно, температура до +8°. В воскресенье гроза, ночью -3°, днем +2°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно, ночью -1°, днем +10°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -4°, днем до +6°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +10°. В воскресенье температура днем +6°, пройдет дождь с грозой.

В Сваляве завтра солнечно, +12°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха -3° …+7°.

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