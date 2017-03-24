На выходных украинцев ожидает похолодание и мокрый снег (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине ожидаются осадки и похолодание.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью 0°, днем +4°. В воскресенье переменная облачность, -1°...+7°.
Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +8°. В воскресенье пройдет дождь, -3°...+6°.
Завтра в Украине местами пройдут дожди, на западе до +19° (видеопрогноз)
В Луцке в субботу ночью +1°, днем +8°, пасмурно. В воскресенье ночью -1°, днем +7°, дождь.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +1°...+7°. В воскресенье до +6°, мокрый снег с дождем.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +3°, днем +13°. В воскресенье -1°...+7°, пройдет дождь.
В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +7°. В воскресенье -4°...+7°, без осадков.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью -1°, днем +8°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха -3°...+7°.
В Симферополе завтра пройдет дождь, +1°...+9°. В воскресенье +3°...+11°, ливень.
Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью -1°, днем +11°. В воскресенье без осадков, температура до +8°.
В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью -2°, днем +8°. В воскресенье температура до +6°, ожидаются осадки.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -2°, днем +9°. В воскресенье -4°...+6°, пройдет дождь.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пасмурно, температура до +8°. В воскресенье гроза, ночью -3°, днем +2°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно, ночью -1°, днем +10°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -4°, днем до +6°.
В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +10°. В воскресенье температура днем +6°, пройдет дождь с грозой.
В Сваляве завтра солнечно, +12°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха -3° …+7°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+24°... +11°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+27°... +14°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+24°... +13°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +11°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницкий+29°... +15°
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Черкассы+24°... +13°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+27°... +16°