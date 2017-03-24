Американский штат Айдахо пострадал от наводнений и оползней

11:30, 24 марта 2017
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Из-за сильных дождей и таяния снега в штате Айдахо (США) начались наводнения и сошли оползни.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Не менее двух домов разрушены, около 100 повреждены, сообщает Floodlist.

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Во многих водоемах поднялся уровень воды, что привело к затоплению домов и дорог, а также повредило дамбы. Всего сообщения о каких-либо происшествиях, связанных с наводнением, поступили из 25 округов Айдахо.

Ожидается, что дождливая погода сохранится в регионе и на выходных.

Напомним, не менее шести человек погибли в Бурунди из-за наводнений, вызванных проливными дождями.

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