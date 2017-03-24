Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

В высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 24 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется III (значительный) уровень лавинной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 24 марта, в Украине местами пройдут дожди. На западе до +19°.