Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

10:33, 24 марта 2017
829
0

В высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Киеве сегодня днем до +14°, пройдет дождь

"По прогнозам Укргидрометцентра, 24 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется III (значительный) уровень лавинной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 24 марта, в Украине местами пройдут дожди. На западе до +19°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку
На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
93 %
748 мм
3.9 м/с
98 %
Лента новостей