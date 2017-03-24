Киевлян предупреждают о тумане

Сегодня, 24 марта, в Киеве ожидается туман и небольшой дождь.

В Киеве ожидается туман / УНИАН

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также В Киеве сегодня днем до +14°, пройдет дождь

В КГГА обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Во время управления автомобилем в тумане специалисты рекомендуют водителям придерживаться следующих советов:

- снизить скорость движения;

- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

- избегать резких маневров на дороге.