Киевлян предупреждают о тумане

09:30, 24 марта 2017
740
0

Сегодня, 24 марта, в Киеве ожидается туман и небольшой дождь.

В Киеве ожидается туман / УНИАН
В Киеве ожидается туман / УНИАН

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Киеве сегодня днем до +14°, пройдет дождь

В КГГА обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Во время управления автомобилем в тумане специалисты рекомендуют водителям придерживаться следующих советов:

- снизить скорость движения;

- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

- избегать резких маневров на дороге.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
93 %
748 мм
3.9 м/с
98 %
Лента новостей