В Киеве сегодня днем до +14°, пройдет дождь

08:30, 24 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 24 марта в столице пройдет дождь, днем до +14°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +7°. Ветер переменный, до 5.6 м/с.

На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на западе до +19°

Солнце в столице взошло в 05:53, а зайдет в 18:16. 

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 24 марта, в Украине местами пройдут дожди. На западе до +19°.

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