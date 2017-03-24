В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе до +19° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 24 марта, в Украине местами пройдут дожди. На западе до +19°.

В Украине местами пройдут дожди / kyiv.depo.ua

В Киеве сегодня пройдет дождь, днем +14°. Ветер переменный, до 5.6 м/с.

Во Львове 24 марта без осадков, днем +11°. Ветер переменный, умеренный.

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В Луцке сегодня пасмурно. Температура воздуха +11°. Ветер переменный, до 6.5 м/с.

В Виннице в пятницу ливень. Температура днем +15°. Ветер переменный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность. Температура +16°, ветер южный и юго-западный, до 6.7 м/с.

Прогноз на 24 марта / УНИАН

В Харькове в пятницу пройдет дождь, температура днем +15°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +15°. Ветер юго-западный, умеренный.

В Симферополе без осадков. Температура днем +16°, ветер переменный, до 3.4 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем +12°. Ветер переменный, до 4.8 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, температура +16°, ветер переменный, слабый.

В Северодонецке сегодня пройдет дождь. Температура днем +14°. Ветер переменный, до 4.7 м/с.

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