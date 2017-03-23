На Украину надвигается непогода: на выходных похолодает вплоть до мокрого снега – синоптик

В воскресенье возможен мокрый снег.

В Украину надвигается непогода / Фото УНИАН

В эти выходные, 25-26 марта, украинцев ждет похолодание. Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"Особая информация – на выходных в Украине сильно похолодает и в воскресенье даже есть вероятность мокрого снега", - написала Диденко.

Синоптик рассказала, что завтра, 24-го марта, в Украине погода существенно не изменится.

"На западе и севере, а также местами в центральных областях, будут ходить тучи и дожди, от небольших до умеренных... Запад будет наименее стабильным, потому что на Закарпатье - в Ужгороде, Мукачево - может быть до +18+20 градусов, а в Ривне, Луцке едва-едва +9+11. Ну, и дождики. Северная часть немного поднимет планку температурную, но здесь также не все стабильно, Житомир, Киев до +12+14. Сумы, Чернигов +9+12. Юг, восток побудут в солнышке, и оно поможет нежной хрупкой весенней температуре подняться до +13+18 градусов", - пояснила она.

По словам Диденко, в Киеве пятница будет теплее, чем в четверг, вероятно днем до +12+14 градусов, но дождливо.