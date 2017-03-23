На Украину надвигается непогода: на выходных похолодает вплоть до мокрого снега – синоптик
В воскресенье возможен мокрый снег.
В эти выходные, 25-26 марта, украинцев ждет похолодание. Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +14°
"Особая информация – на выходных в Украине сильно похолодает и в воскресенье даже есть вероятность мокрого снега", - написала Диденко.
Синоптик рассказала, что завтра, 24-го марта, в Украине погода существенно не изменится.
"На западе и севере, а также местами в центральных областях, будут ходить тучи и дожди, от небольших до умеренных... Запад будет наименее стабильным, потому что на Закарпатье - в Ужгороде, Мукачево - может быть до +18+20 градусов, а в Ривне, Луцке едва-едва +9+11. Ну, и дождики. Северная часть немного поднимет планку температурную, но здесь также не все стабильно, Житомир, Киев до +12+14. Сумы, Чернигов +9+12. Юг, восток побудут в солнышке, и оно поможет нежной хрупкой весенней температуре подняться до +13+18 градусов", - пояснила она.
По словам Диденко, в Киеве пятница будет теплее, чем в четверг, вероятно днем до +12+14 градусов, но дождливо.
Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+24°... +11°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+27°... +14°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+24°... +13°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +11°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницкий+29°... +15°
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Черкассы+24°... +13°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+27°... +16°