В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +14°

19:00, 23 марта 2017
1054
0

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 24 марта, в столице ожидается ливень.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером – до +7°. Ветер переменный, до 5.6 м/с.

На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на западе до +19°

Солнце в столице взойдет в 05:53, а зайдет в 18:16. 

Как сообщал УНИАН, 24 марта в Украине местами пройдут дожди. На западе до +19°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
93 %
748 мм
3.9 м/с
98 %
Лента новостей