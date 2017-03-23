В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +14°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 24 марта, в столице ожидается ливень.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером – до +7°. Ветер переменный, до 5.6 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 05:53, а зайдет в 18:16.

Как сообщал УНИАН, 24 марта в Украине местами пройдут дожди. На западе до +19°.

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